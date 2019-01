Catania, vittoria di misura contro il Rende: decide Di Piazza

Il Catania vince di misura la sfida contro il Rende. In gol Di Piazza, in campo per circa un'ora di gioco, non avendo ancora 90 minuti nelle gambe. Curiale sciupa due occasioni importantI per trovare il 2-0 e nel finale è invece il Rende a mettere pressione dalle parti di Pisseri, sfiorando il gol in due occasioni, senza però centrare il bersaglio grosso.

Ottima la prova dei centrali del Catania, attenti nella fase di forcing degli ospiti. Convincente solo a tratti la prestazione della squadra nel complesso, ma la vittoria ottenuta permette di mantenere la distanza invariata rispetto alla Juve Stabia. In attesa di Sarno e del ritorno di Marotta, il Catania si avvicina alla sfida di coppa Italia contro il Catanzaro, occasione per dare spazio a chi ha giocato meno sin qui.

TABELLINO CATANIA-RENDE 1-0 Di Piazza 21'

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Baraye; Biagianti, Lodi (79' Angiulli), Carriero (57' Bucolo); Manneh (89' Esposito), Curiale, Di Piazza (57' Barisic)

RENDE (3-4-2-1): Savelloni, Germinio, Minelli, Sabato; Viteritti (91' Laaribi), Bonetto (57' Cipolla), Franco, Zivkov; Borello (57' Negro), Rossini; Vivacqua (78' Giannotti)