Catania-Rende, le pagelle: Di Piazza mette la firma, Curiale spreca

Ecco le pagelle di Catania-Rende. Gli etnei vincono di misura grazie al tap-in vincente siglato da Di Piazza. Finisce 1-0.

CRONACA E TABELLINO

Catania (4-3-3): Pisseri 5,5, Calapai 5,5, Aya 6,5, Silvestri 6,5, Baraye 6, Biagianti 6,5, Lodi 6 (79' Angiulli), Carriero 6 (57' Bucolo), Manneh 6, Curiale 5, Di Piazza 6,5 (57' Barisic 6)

Rende (3-4-2-1): Savelloni; Germinio, Minelli, Sabato; Viteritti, Bonetto (57' Cipolla), Franco, Zivkov; Borello (57' Negro), Rossini; Vivacqua (78' Giannotti).

MiglioriToday. Di Piazza. Resta in campo per un'ora di gioco, tanto basta per mettere la prima firma in questa nuova avventura. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e Sottil sceglie saggiamente di toglierlo dal campo nella ripresa.

Aya. Gli ospiti sbattono nel muro difensivo degli etnei grazie al lavoro impeccabile dei due centrali. Una prova di forza che mette in cassaforte i 3 punti.

PeggioriToday. Calapai. Soffre eccessivamente l'intraprendenza di Negro sull'out di sinistra. Un secondo tempo poco felice per il numero 26.

Curiale. Anche oggi continua il digiuno da gol. Ci prova in due occasioni, ma anche la fortuna non lo assiste.