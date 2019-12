Catania-Rende, probabili formazioni: Di Piazza in attacco, Noce scalpita

Continua il lavoro di Lucarelli per costruire la nuova identità del Catania in campo. Il tecnico livornese continua a percorrere il nuovo assetto a 4 in difesa e cresce sempre di più la fiducia in giocatori considerati futuribili e di rpospettiva., Su tutti Kevin Biondi, simbolo della catanesità e giovane del prodotto giovanile, altro nome interessante quello di Noce. Riparte da loro il continuo della stagione.

Dopo il Rieti, Furlan e compagni affronteranno al "Massimino" il Rende fanalino di coda. Altra occasione per portare a casa punti importanti e risucchiarne agli avversari. In attacco andrà ancora Di Piazza, al centro dell'attemzione dei media dopo la non esultanza nello scorso turno di campionato dopo il gol siglato. Lodi torna tra i convocati, ma dovrebbe andare in panchina. Confermatissimo invece Di Molfetta, vero e proprio ago della bilancia nel modulo di Lucarelli e uomo capace di convergere e trasformare il 4-4-2 in 4-3-3 offensivo. Mazzarani tra i papabili titolari, così come Bucolo. Sulle corsie esterne in difesa vanno Calapai e Pinto, in vantaggio su Marchese.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-RENDE

Catania (4-4-2): Furlan; Calapai, Noce, Silvestri, Pinto, Biondi, Bucolo, Rizzo (Biagianti), Mazzarani, Di Piazza, Di Molfetta