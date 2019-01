Catania-Rende, probabili formazioni: Marchese tra i convocati, Marotta out

Catania in campo dopo la vittoria a tavolino per 3-0 contro il Matera. Contro il Rende è caccia ai tre punti per non perdere il treno Juve Stabia. Convocati i nuovi acquisti Di Piazza e Sarno, con il secondo alla ricerca ancora della migliore condizione fisica dopo un mese e mezzo di inattività. L'obiettivo è riscattare la brutta battuta d'arresto rimediata in casa del Siracusa. Tra i convocati torna anche Giovanni Marchese. Indisponibile invece Marotta dopo il brutto scontro rimediato nell'ultimo match di campionato, out anche Rizzo, Ciancio e Llama.

Queste le probabili formazioni che dovrebbero andare in campo al "Massimino":

Catania 4-3-3: Pisseri, Calapai, Aya, Silvestri, Baraye, Carriero, Lodi, Biagianti, Di Piazza (Barisic), Curiale, Manneh

Rende 3-4-3: Savelloni, Germinio, Minelli, Sabato, Viterritti, Franco, Bonetto, Blaze, Vivacqua, Rossini, Borrello