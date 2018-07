Catania spera nel ripescaggio in serie B: accolto il ricorso del Novara

Ore concitate del calcio italiano. Il fallimento di Cesena e Bari, con l'Avellino che potrebbe avere la stessa sorte, apre le porte ai possibili ripescaggi in serie B. Il Catania spera dopo che il tribunale federale ha accolto il ricorso del Novara. La società piemontese ha chiesto la modifica delle norme che definiscono la graduatoria delle società che hanno diritto a occupare i posti lasciati liberi in Serie B. Il Novara era tra quelle società penalizzate nelle ultime stagioni per irregolarità amministrative e in virtù di questo non rientrava tra le squadre ripescabili.

L'esito del ricorso rimette invece in gioco il Novara e quindi allo stesso tempo cambia le regole in vigore, con il Catania che inizia a sperare concretamente. Lo stesso Pietro Lo Monaco, interpellato da Itasportpress, ha dichiarato:

"Dopo il ricorso vinto dal Novara, il Catania rientra a pieno titolo per il ripescaggio in B. Ci sono due posti certi per la B dopo il fallimento di Bari e Cesena e in un’ipotetica classifica ripescaggi sembrerebbe che il Catania sia primo. Comunque se non è primo è secondo dietro il Novara. La Pro Vercelli mi ha chiamato dicendomi che alla luce di questo ricorso vinto dal Novara, al primo posto c’è il Catania. Non sto più nella pelle ma speriamo di festeggiare la B in piena estate. Sarebbe un ripescaggio giusto alla luce di quanto fatto durante il campionato di C. Siamo pronti per la B e anche la squadra è pronta. In caso di ripescaggio non stravolgeremo nulla, basta qualche ritocco e saremo competitivi. Stiamo trattando con il Livorno Maiorino e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità ma aspettiamo adesso con trepidazione l’esito dei ripescaggi".