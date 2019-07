Catania, sguardo al settore giovanile: contratto professionistico per Liguori, Noce e Biondi

Il Catania guarda in casa e al settore giovanile per provare a pescare elementi da integrare in pianta stabile nella rosa che farà parte della prossima stagione. Per alcuni di loro il futuro passerà dal ritiro di Torre del Grifo in partenza da metà luglio in occasione del quale proveranno a conquistarsi la fiducia del nuovo tecnico che verrà in casa Catania.

La società di via Magenta ha intanto formalizzato il passaggio al calcio professionistico di Michael Liguori, Kevin Biondi e Mario Noce. I tre ragazzi nati nel 1999 si legano nuovamente e con grande entusiasmo al Calcio Catania. Altro nome in lizza per giocarsi le sue chance di una conferma in prima squadra è quello di Pecorino, chiuso da due nomi di spessore come quelli di Curiale e Di Piazza, ma desideroso di crescere e stupire con la maglia rossazzurra. L'idea in casa Catania è quella di adottare un 4-3-3, marchio di fabbrica del tecnico promesso sposo degli etnei, Andrea Camplone. Il giovane Mario Noce potrebbe così provare a giocarsi le sue carte nel ruolo di vice Calapai. Idem Liguori nella batteria di esterni offensivi di cui dovrà dotarsi la squadra, potrebbe anche lui fare la sua parte restando in rosa e a disposizione. Da monitorare anche la situazione del centrocampista Papaserio reduce da un'esperienza trascorsa in prestito. Tutte valutazioni attente che verranno fatte per un Catania che prova sempre più a guardare in casa e tracciare una rotta diversa rispetto alle ultime stagioni disputate.