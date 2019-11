Catania avanti in coppa Italia, rovesciata di Curiale decide match contro Sicula Leonzio

Catania avanti in coppa Italia. Una rovesciata di Curiale decide la sfida contro la Sicula Leonzio di fronte ad un clima surreale sugli spalti semivuoti. Il prossimo avversario in coppa sarà il Potenza in una sfida, ancora una volta, da dentro o fuori, da giocare però in trasferta per gli uomini di Lucarelli il 27 novembre, tra una settimana esatta.

LE PAGELLE

La squadra rossazzurra, nonostante un periodo costellato dalle continue voci extracampo, è riuscita a recepire il messaggio lanciato dal tecnico degli etnei nei giorni scorsi e a ricompattarsi continuando il cammino in coppa Italia, unica strada al momento per provare a dare un senso alla stagione calcistica sin qui disputata.

La vittoria arriva grazie ad un primo tempo giocato su buoni livelli. Dal minuto 15 al minuto 35 la squadra di Lucarelli infatti riesce a pressare gli avversari, collezionando alcune palle gol e una serie importante di calci d'angolo. Prima Lodi, poi Di Molfetta mettono apprensione all'estremo difensore Nordi. Il gol arriva però grazie ad una rovesciata di pregevolissima fattura da parte di Curiale. Il centravanti, pungolato in settimana da Lucarelli, risponde presente e dà un segnale di risveglio sotto la nuova guida tecnica.

La Sicula Leonzio non resta a guardare e nel secondo tempo alza la pressione. Arriva anche una traversa con una conclusione velenosa di Maimone. Il Catania invece si rende pericoloso due volte con il nuovo entrato Di Piazza. Il centravanti prende il posto di Catania e gioca per circa mezz'ora in coppia con Curiale. La vittoria finale per 1-0 regala una nuova chance ai rossazzurri chiamati alla difficile trasferta contro il Potenza per continuare nel cammino in coppa, una strada che, in caso di vittoria finale, porterebbe alla strada dei playoff da una corsia preferenziale.

TABELLINO CATANIA-SICULA LEONZIO 1-0 (Curiale 30')

Catania (4-3-3): Martinez; Noce; Silvestri, Esposito, Marchese; Lodi, Bucolo (93' Biagianti), Dall'Oglio (79' Fornito); Catania (61' Di Piazza), Curiale (62' Biondi), Di Molfetta (80' Barisic).

Sicula Leonzio (4-3-3): Nordi, De Rossi, Tafa, Petta, Parisi (73' Sosa); Megelaitis, Cozza (46' Esposito), Maimone (85' Ripa), Vitale (69' Bollino), Scardina, Terranova (46' Bariti).