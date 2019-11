Catania-Sicula Leonzio, le pagelle: Curiale si sblocca, Noce si mette in mostra

Lucarelli ha pungolato il giocatore in settimana, non escludendolo dal progetto, ma cercando di ottenere delle risposte in campo. Prova di personalità da terzino destro per il classe 99'. Vivace sull'esterno Di Molfetta, una spina nel fianco per De Rossi