Catania-Sicula Leonzio, probabili formazioni: pronto il tandem Di Piazza-Curiale

Catania e Sicula Leonzio pronte ad affrontarsi nella sfida in programma al "Massimino" alle ore 17.30. Le due squadre siciliane hanno avuto un cammino tortuoso in questo inizio di stagione ed entrambe hanno avuto un cambio alla guida tecnica. Lucarelli e Bucaro sono adesso al timone delle rispettive compagini. Un match delicato e da non sbagliare per entrambe le formazioni.

Il Catania andrà in campo con il consueto 3-5-2 di Lucarelli. Assente Welbeck, Saporetti e Mbende invece a rischio forfait. Si candida quindi Esposito per una maglia dal primo minuto. Confermato Biagianti in difesa. In mezzo al campo possibile vedere Mazzarani, lasciando così spazio alla coppia offensiva composta da Curiale e Di Piazza. Dall'Oglio e Rizzo gli altri giocatori in lizza con Lodi per giocare dall'inizio. Sugli esterni Calapai e Pinto in vantaggio su Marchese.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-SICULA LEONZIO

Catania 3-5-2: Furlan, Esposito, Biagianti, Silvestri, Calapai, Dall'Oglio, Lodi, Rizzo (Mazzarani), Pinto, Curiale, Di Piazza