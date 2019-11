Catania-Sicula Leonzio, tribuna B e settore ospiti chiusi

La coppa Italia diventa una tappa fondamentale per il Catania. Il bilancio molto al di sotto delle aspettative in campionato rischia di compromettere anzitempo il cammino stagionale. Il percorso in coppa potrebbe dare nuove possibilità al gruppo allenato da Lucarelli.

La prima sfida da dentro o fuori sarà contro la Sicula Leonzio mercoledì 20 novembre alle ore 20.45. Come si legge dal comunicato diramato dalla società rossazzurra per l'occasione resteranno chiusi il settore ospiti e la tribuna B.