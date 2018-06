Catania-Siena, probabili formazioni: Lodi e Barisic tornano titolari

Il Catania avrà 90 minuti per ribaltare l'1-0 dell'andata contro il Siena e "volare" a Pescara per la finale playoff. L'ottima prestazione dell'andata è un punto di partenza per gli uomini di Lucarelli che dovranno essere più cinici e sperare in una sorte migliore.

Lodi tornerà dal primo minuto a guidare la squadra. Lucarelli dovrebbe confermare dal primo minuto il collaudato 3-5-2, passando poi ad un modulo più offensivo nel caso in cui il match lo richiedesse. I rossazzurri dovranno fare attenzione alle ripartenze del Siena, squadra abile a giocare di rimessa, ma sarà importante imporre il proprio gioco sin dalle prime battute.

Previsto il pubblico delle grandi occasioni, un'arma che potrebbe rivelarsi importante dal punto di vista motivazionale per i giocatori, quella del calore e del supporto della gente.

QUI CATANIA. La difesa, che ben si è comportata nel primo match contro i bianconeri, dovrebbe essere confermata in blocco. Il cambio arriverà a destra, con Barisic in campo dall'inizio in luogo di Esposito. In attacco Ripa scalpita, ma Curiale ha più chance di partire titolare

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-SIENA

Catania (3-5-2): Pisseri; Aya, Tedeschi, Bogdan, Barisic, Lodi, Biagianti, Rizzo, Porcino, Russotto, Curiale.

Robur Siena (4-3-3): Pane, Rondanini, Panariello, Sbraga, Iapichino; Bulevardi, Gerli, Vassallo, Negli, Marotta, Santini.