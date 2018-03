Il Catania torna alla vittoria: contro il Siracusa ci pensa Curiale

Il Catania riparte e lascia alle spalle il 5-0 rimediato contro il Monopoli. La vittoria casalinga contro il Siracusa porta la firma di Curiale alla sua decima marcatura stagionale. I rossazzurri ritrovano la solidità difensiva e il calore del pubblico: quasi 10 mila gli spettatori sugli spalti.

LE PAGELLE

LODI AVANZA IL RAGGIO D'AZIONE. Lucarelli cambia la posizione del numero 10 e arretra Biagianti nel ruolo di play basso. Fiducia poi a Barisic, con Porcino in campo e pronto ad alzare costantemente il raggio d'azione, disegnando così un 4-3-3. Semenzato e Marchese giostrano infatti spesso sulla linea dei difensori.

La squadra allenata dal tecnico Bianco, ex Catania, non riesce quasi mai a pungere dalle parti di Pisseri, segno questo di una ritrovata solidità per i rossazzurri. Dopo una prima mezz'ora di studio, il Catania trova le chiavi per scardinare la difesa e provare a far male dalle parti di Romei. Ripa non è bravo però ad approfittare di due palle gol importanti, trovando di fronte anche uno strepitoso Tomei.

Il Catania non ha fretta e con pazienza prova ad aprire la difesa ospite. Dopo l'ingresso di Curiale e la giocata magistrale di Lodi, gli uomini di Lucarelli trovano la rete decisiva al minuto 70 di gioco. Gol numero 10 per Curiale. La reazione degli opsiti non arriva: c'è tempo per vedere l'ingresso di Calil da ex. Il brasiliano non punge e non scalfisce la difesa schierata degli etnei. Arrivano tre punti importanti che permettono alla squadra di Lucarelli di ritrovare serenità e riprendere il cammino.

TABELLINO CATANIA-SIRACUSA 1-0 (Curiale 70')

Catania (3-5-2) 12 Pisseri, 4 Aya, 26 Bogdan, 15 Marchese; 13 Semenzato (dal 77′ Tedeschi). 32 Mazzarani, 10 Lodi, 27 Biagianti (dal 77′ Rizzo), 8 Porcino (dal 59′ Di Grazia); 9 Barisic (dal 59′ Manneh), 29 Ripa (dal 67′ Curiale).

Siracusa (4-2-3-1) 1 Tomei; 13 Daffara, 8 Giordano, 23 Altobelli, 19 Liotti; 14 Spinelli (dal 76′ Toscano), 4 Palermo; 15 Parisi (dal 72′ Mangiacasale), 10 Catania, 9 De Silvestro (dal 65′ Calil); 2 Bernardo (dal 71′ Mancino)