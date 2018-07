Catania, Sottil è il nuovo allenatore: contratto triennale

Andrea Sottil è il nuovo allenatore del Catania. L'ex difensore dei rossazzurri, nato a Venaria Reale il 4 gennaio 1974, firma un contratto triennale con la società di via Magenta. Nell'annata appena conclusa, l'allenatore piemontese ha conquistato la promozione in B alla guida del Livorno.

Sottil è legato emotivamente al club rossazzurro e nell'indimenticabile stagione 2005/06 è stato uno dei protagonisti in campo, annata culminata con l'approdo in Serie A del Catania. La presentazione ufficiale avverrà venerdì 6 luglio alle 12.00 nella Sala Congressi di Torre del Grifo Village. L'Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco presenterà ufficialmente ai giornalisti ed agli operatori dell'informazione l'intero staff tecnico della prima squadra rossazzurra per la stagione 2018/19.

Sempre nella giornata odierna è arrivata la risoluzione consensuale del legame contrattuale con l'ex allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli. Con mister Lucarelli, si congedano dal Catania anche l’allenatore in seconda Richiard Vanigli ed il collaboratore tecnico Alessandro Conticchio.