Catania, finisce l'avventura di Sottil in panchina: esonerato

Finisce l'avventura di Sottil al Catania. La società di via Magenta comunica ufficialmente l'esonero del tecnico di Venaria Reale. Sollevati dall'incarico anche i suoi collaboratori. Non arriva la risoluzione consensuale del contratto stipulato nella passata stagione fino a giugno del 2021.

Questo il comunicato ufficiale. "Il Calcio Catania comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia l’allenatore piemontese per il lavoro svolto con professionalità ed impegno costante, evidenziando sincero affetto per il club e la città. Sollevati dai rispettivi incarichi anche l’allenatore in seconda Gianluca Cristaldi, il collaboratore tecnico Salvatore Gentile ed il responsabile della preparazione atletica Cristian Bella. Ai quattro validi professionisti, sinceri auguri delle migliori fortune nel prosieguo della carriera". Si attende adesso l'annuncio del nuovo tecnico che risponde all'identikit di Andrea Camplone.