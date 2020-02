Catania-Ternana, le pagelle: Silvestri e Mbende impeccabili

Ecco le pagelle di Catania-Ternana. La sfida tra la squadra di Lucarelli e Gallo termina 0-0. Ancora un pareggio a reti bianche per gli etnei.

TABELLINO E CRONACA

Catania 4-2-3-1: Furlan 6, Calapai 6, Silvestri 7, Mbende 7, Pinto 7, Vicente 6 (Welbeck 6 61'), Salandria 6 (Biagianti s.v. 79'), Mazzarani 5 (Curcio 5,5 55'), Biondi 6 (Manneh s.v. 79), Di Molfetta 6 (Capanni 6,5 61'), Beleck 6

Ternana 4-3-2-1: Iannarilli, Parodi, Russo, Bergamelli, Celli, Paghera, Proietti (Torromino), Palumbo, Furlan (Marilungo), Partipilo (Sini), Ferrante

MiglioriToday. Silvestri e Mbende: Difficile separarli nel giudizio finale. Prova positiva per entrambi i centrali rossazzurri. Il numero 3 è un muro invalicabile in alcune circostanze grazie ad una fisicità imponente. Il numero 5 abbina intelligenza tattica, leadership e senso della posizione, sventando la minaccia in più occasioni. Perfetti.

Pinto. Continua ad entrare di diritto tra i migliori in campo. Le brutte prestazioni di inizio anno sono ormai un lontano ricordo. Bravo a procurarsi un calcio di rigore poi non trasformato da Mazzarani. Ritrovato.

Capanni. Lucarelli sembra averlo catechizzato a dovere in queste ultime settimane. Il giocatore impatta bene e sembra disinvolto in campo, concedendosi anche la giocata condita da dribbling per mettere in difficoltà la difesa avversaria. Una crescita che potrebbe anche regalargli una maglia dall'inizio nelle prossime gare. In crescita.

PeggioriToday. Mazzarani continua nella striscia di partite non esaltanti. Oggi la prestazione è macchiata dall'errore dagli undici metri. Tiro radente al suolo, ma debole quello del numero 32 che si fa ipnotizzare dall'estremo difensore Iannarilli.