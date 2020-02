Catania-Ternana, probabili formazioni: Curcio e Di Molfetta dall'inizio

Il Catania si appresta ad affrontare il secondo match consecutivo tra le mura amiche. Al "Massimino" arriverà ancora una volta la Ternana affrontata in coppa Italia appena due settimane fa. In attesa di novità nei prossimi mesi sul futuro societario, la squadra di Lucarelli vuole continuare ad onorare il campionato cercando di archiviare definitivamente ed in fretta il discorso salvezza. La ritrovata solidità difensiva data dalla cura Lucarelli ha aumentato la forza della squadra che palesa invece dei limiti negli ultimi 20 metri.

Nella sfida casalinga contro la squadra di Gallo, Curcio potrebbe scendere in campo dal primo minuto alle spalle di Beleck. Di Molfetta scalpita per una maglia da titolare nel 4-2-3-1 del tecnico livornese. Mbende e Silvestri la coppia difensiva inamovibile. A centrocampo in odore di conferma sia Salandria che Vicente. Biondi agirà sull'out offensivo di destra.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-TERNANA

Catania: Furlan, Calapai, Silvestri, Mbende, Pinto, Salandria, Vicente, Curcio, Biondi, Di Molfetta, Beleck