Catania, ancora un pareggio senza reti: Mazzarani sciupa l'occasione dal dischetto

Ancora uno 0-0 al "Massimino". Dopo la Reggina, altra sfida a reti bianche quella tra Catania e Ternana. I rossazzurri partono bene e hanno anche la chance per andare in vantaggio, Mazzarani spreca però dagli undici metri il gol del possibile vantaggio. Nel secondo tempo la Ternana cambia tanto, ma non riesce a colpire per trovare i tre punti.

LE PAGELLE

Lucarelli insiste con il collaudatissimo 4-2-3-1. Vicente e Salandria confermati in mezzo al campo. Unica variante tattica nelle fasi iniziali è la posizione in campo di Biondi: il numero 21 gioca in posizione centrale a ridosso del centravanti, Beleck, per provare a sfruttare gli inserimenti alle sue spalle. Unica pecca resta la conclusione in porta, ma il primo tempo è giocato bene dai rossazzurri dal punto di vista tattico. Una squadra ordinata e combattiva quella che affronta la Ternana. L'occasione per passare in vantaggio arriva dopo un rigore concesso dal direttore di gara sugli sviluppi di un'azione orchestrata dal duo Biondi-Pinto, con il terzino atterrato, secondo il direttore di gara, irregolarmente. Scelta contestata dagli ospiti, ma Mazzarani non approfitta della chance e si fa ipnotizzare dagli undici metri.

Nel secondo tempo Lucarelli si gioca la carta Curcio che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Il numero 10 rivela ancora una volta Mazzarani. Entra a seguire anche il giovane Capanni al posto di Di Molfetta. Cambi che danno forze fresche alla squadra, ma la capacità di far male negli ultimi metri non aumenta e le iniziative si spengono ancora una volta prima di ogni possibile concretizzazione in rete. La Ternana dall'altro lato non riesce ad affondare il colpo. Giornata anonima per la squadra ospite: Gallo prova a scuoterla, operando 4 cambi simultaneamente per a giocarsi gli ultimi 20 minuti con il piede premuto sull'acceleratore. La difesa del Catania non concede però spazi e la squadra umbra continua a non pungere. Sono gli etnei a provarci anche con l'ingresso di Capanni e poi Manneh, ma la rete non arriva. Ancora un pari che dimostra la forza difensiva e del collettivo dei rossazzurri, ma che conferma anche l'imprecisone sotto porta della squadra.

TABELLINO CATANIA-TERNANA 0-0

Catania 4-2-3-1: Furlan, Calapai, Silvestri, Mbende, Pinto, Vicente (Welbeck 61'), Salandria (Biagianti 79'), Mazzarani (Curcio 55'), Biondi (Manneh 79), Di Molfetta (Capanni 61'), Beleck

Ternana 4-3-2-1: Iannarilli, Parodi, Russo, Bergamelli, Celli, Paghera, Proietti, Palumbo, Furlan, Partipilo, Ferrante

Ammoniti: Vicente, Di Molfetta