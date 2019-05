Catania-Trapani, le pagelle: Lodi sorprende tutti, Marchese soffre

Ecco le pagelle di Catania-Trapani. Finisce 2-2 la sfida di andata tra gli uomini di Sottil e Italiano. Doppio vantaggio della squadra ospite con Tulli prima e Ferretti poi. Lodi riacciuffa il match da solo prima con una rete da cineteca, poi grazie ad un calcio di rigore conquistato da Manneh.

Catania (4-3-1-2): Pisseri 6 Calapai 5,5, Aya 5,5, Silvestri 5,5, Marchese 5 (46' Baraye 5,5), Bucolo 5 (46' Lodi 8), Rizzo 5 (62' Llama 6), Biagianti 6 (77' Brodic), Sarno 6, Di Piazza 5,5, Marotta 5,5 (62' Manneh 6).

Trapani (4-3-3): Dini; Costa Ferreira (85' Scrugli), Taugourdeau, Scognamillo, Ramos; Aloi, Toscano, Corapi; Ferretti (79' Fedato), Nzola (72' Evacuo), Tulli.

MiglioriToday. Lodi. Ancora una volta in panchina al fischio d'inizio, il numero 10 viene chiamato in causa al nuovo ingresso in campo dagli spogliatoi. In una serata poco felice sul piano del gioco per i rossazzurri ci pensa lui a raddrizzare le cose. Prima un gol sensazionale da centrocampo sugli sviluppi di un calcio piazzato. Una parabola improvvisa che sorprende tutti, compreso l'estremo difensore Dini. Poi è freddo dagli undici metri. Trascinatore.

PeggioriToday. Marchese. La partita del terzino rossazzurro dura 45 minuti. Soffre maledettamente l'imprevedibilità degli esterni della squadra di Italiano. Serata no.

Marotta. Corre spesso a vuoto alla ricerca della sfera, senza incidere nei momenti chiave della partita. Incappa in una serata da dimenticare. Sostituito nella ripresa da Manneh.