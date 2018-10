Catania-Trapani, probabili formazioni: Manneh e Barisic sulla trequarti

Il Catania si prepara a ricevere la capolista Trapani in quella che si preannuncia una tappa fondamentale del campionato. Il bottino della squadra allenata da Vincenzo Italiano parla di 5 vittorie e un pareggio in 6 gare stagionali. Sono 9 i punti di distacco tra le due compagini. Gli etnei dovranno così provare a vincere per ridurre il gap e recuperare in seguito ulteriori punti nelle gare che restano da recuperare.

Il modulo potrebbe essere nuovamente quello visto nelle prime due gare disputate dai rossazzurri, con Marotta unico terminale offensivo, supportato sulla trequarti da Barisic e Manneh e Lodi riferimento centrale e pronto ad ispirare e chiudere con l'ultimo passaggio la fase di elaborazione della manovra.

CATANIA TRAPANI PROBABILI FORMAZIONI

Catania (4-2-3-1): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Baraye; Biagianti, Rizzo, Barisic, Lodi, Manneh; Marotta

Trapani (4-3-3): Dini; Scrugli (Garufo), Pagliarulo, Mulè, Ramos; Costa Ferreira (Aloi), Taugordeau, Corapi; Golfo, Evacuo, Tulli