Catania-Trapani, probabili formazioni: Sottil conferma il blocco vincente

Pubblico dalle grandi occasioni per una partita che vale una stagione. La prima delle due sfide in programma tra Catania e Trapani si giocherà allo stadio "Massimino". I rossazzurri si apprestano ad affrontare il derby siciliano senza avere il grado di "testa di serie". Non basteranno quindi due pareggi per avere la meglio sulla squadra allenata da Italiano. I rossazzurri avranno quindi la possiblità di sffruttare la spinta proveniente dagli spalti per provare ad indirizzare la gara verso i binari della vittoria, andando successivamente a giocarsi l'accesso all'ultimo turno playoff al Provinciale di Trapani.

Sottil, che sarà assente per squalifica e non siederà in panchina, è pronto a riproporre gli stessi uomini che hanno sin qui trascinato la squadra lungo il cammino dei playoff a partire dalla gara contro la Reggina. Sarà però fondamentale l'apporto dell'intera rosa e nel secondo tempo i cambi potrebbero rivelarsi l'arma vincente. In mezzo al campo si va verso la soluzione "fisica" con il trio Biagianti, Bucolo, Rizzo. Sarno dietro le due punte Marotta e Di Piazza, Curiale sarà invece assente per squalifica. In difesa Marchese occuperà la corsia di sinistra. Aya e Silvestri i centrali.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-TRAPANI

Catania 4-3-1-2: Pisseri, Calapai, Aya, Silvestri, Marchese, Rizzo, Biagianti, Bucolo, Sarno, Marotta, Di Piazza

Trapani 4-3-3: Dini, Costa Ferreira, Scognamillo, Joao Silva, Lomolino, Aloi, Taugourdeau, Corapi, Tulli, Evacuo, Ferretti