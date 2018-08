Catania avanti in coppa Italia, vittoria convincente contro il Verona

Il Catania continua a convincere sul piano del gioco. Vittoria contro il Verona per 2-0 nel terzo turno di coppa Italia ed esordio per i nuovi acquisti, due dei quali in rete, Silvestri e Marotta. Due marcature arrivate nel primo tempo e sufficienti per piegare gli scaligeri, quasi mai in partita.

Sottil ha schierato la squadra con un 4-2-3-1, affidandosi alle geometrie del solito Lodi e all'imprevedibilità di Manneh sulla sinistra. In mezzo al campo continua a stupire Bucolo, polmoni e muscoli al servizio della squadra, ma anche tanta intelligenza tattica, condita da ottimi spunti palla al piede. In attacco Marotta dimostra di poter fare reparto da solo, tenendo in apprensione costantemente le difese avversarie.

Ancora una buona prova di Barisic, lieta conferma del precampionato nel ruolo di esterno. Silvestri si conferma difensore goleador e timbra subito il cartellino all'esordio. Il prossimo avversario nel quarto turno della coppa Italia a dicembre sarà il Sassuolo dell'ex De Zerbi. In attesa di conoscere in quale campionato i rossazzurri saranno protagonisti, sono evidenti i passi in avanti sotto la cura Sottil.