Catania, vittoria della continuità contro la Vibonese: Mazzarani all'ultimo respiro

Il Catania batte la Vibonese nei minuti finali e trova la strada della continuità. Anche la via del gol: sono quattro le reti siglate in due gare, tre da Curcio, di cui due dal dischetto, come la prima rete, quella del vantaggio dopo due minuti di gioco nella gara odierna. La Vibonese si dimostra un avversario valido che coltiva concretamente la possibilità di partecipare ai playoff. I calabresi trovano il pareggio e non si dimostrano una vittima sacrificale, rispondendo colpo su colpo alle iniziative del Catania.

La squadra rossazzurra si dimostra combattiva dal primo all'ultimo minuto. Uno spirito che contraddistingue gli etnei in ogni gara da un mese a questa parte. "Dal 1 febbraio ci siamo guardati negli occhi" spiega Lucarelli nel post gara. "Sono fiducioso, abbiamo margini di miglioramento dal punto di vista fisico e abbiamo potenziale a disposizione. Saremo i rompi scatole dei playoff" aggiunge il tecnico livornese.

I tecnici delle due squadre provano entrambi a vincere la gara nella ripresa. Gli ospiti operano subito due cambi al rientro dagli spogliatoi, Lucarelli opta per il passaggio al 4-3-3 gettando nella mischia Welbeck, Manneh e Beleck. La squadre si allungano e giocano in ripartenza. La mossa decisiva è quella di Lucarelli che getta nella mischia Mazzarani, spento nelle ultime uscite. Il numero 32 confezione la rete finale della vittoria dopo un'iniziativa di Pinto sulla sinistra. Un gol liberatorio per il pubblico sugli spalti e che proietta la squadra in una posizione solida all'interno della griglia playoff.

TABELLINO CATANIA VIBONESE 2-1 (Curcio 2, Emmausso 36', Mazzarani 88')

Catania (4-2-3-1): Martinez; Salandria, Mbende, Silvestri, Pinto; Rizzo (26’st Mazzarani), Vicente; Biondi (26’st Biagianti), Di Molfetta (8’st Welbeck), Capanni (8’st Manneh); Curcio (8’st Beleck)

Vibonese (4-3-3): Greco; Del Col (1’st Tito), Malberti (28’st Sgambati), Altobello, Mahrous (1’st Ciotti); Pugliese, Petermann, Signorelli (1’st Bernardotto); Tumbarello, Bubas (28’st Prezzabile), Emmausso.