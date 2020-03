Catania-Vibonese, probabili formazioni: Salandria giocherà nel ruolo di terzino

Catania e Vibonese si affrontano un girone dopo. All'andata la sconfitta degli etnei fu sonora. Un 5-0 difficile da digerire e che gli uomini di Lucarelli proveranno a riscattare. Le due squadre distano di soli tre punti in classifica, i 41 del Catania contro i 38 dei calabresi. Piazzamento playoff per entrambe e voglia di dare continuità ai risultati.

Il Catania continuerà sulla linea tattica del 4-2-3-1. Calapai è squalificato e Lucarelli ha annunciato in conferenza stampa che sarà Salandria a ricoprire l'inedito ruolo di terzino. In mezzo al campo vanno quindi Rizzo e Vicente. I dubbi in attacco sono legati all'impiego o meno di una punta di peso. Il tecnico livornese infatti potrebbe anche riproporre l'esperimento "falso nueve" con Curcio, esperimento visto in casa del Picerno.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-VIBONESE

Catania 4-2-3-1: Furlan, Salandria, Silveastri, Mbende, Pinto, Vicente, Rizzo, Biondi, Curcio (Capanni), Di Molfetta, Beleck (Curcio)