Il Catania risponde presente, Tedeschi stende la Virtus Francavilla

Il Catania risponde al Lecce e vince di misura grazie alla rete di Tedeschi. Una gara tutt'altro che semplice per gli uomini di Lucarelli che hanno trovato di fronte una Virtus Francavilla ben organizzata. La squadra allenata da Gaetano D'Agostino, vecchia conoscenza del calcio italiano, è infatti riuscita a tenere per larghi tratti del match il pallino del gioco in mano. Bravi gli etnei a difendere la rete siglata dopo appena due minuti di gioco.

LE PAGELLE

LODI IL FARO, STERILE IL POSSESSO PALLA. Catania cinico e pragmatico. Prima in gol con Tedeschi, sugli sviluppi di un calcio piazzato del solito Lodi. Poi bravo a mantenere il vantaggio: ben 88 i minuti di gioco passati a difendere con le unghie l'1-0.

Blando invece il possesso palla degli etnei che lasciano l'iniziativa agli ospiti soprattuto nel primo tempo. Pisseri non corre particolari pericoli sul piano delle occasioni da rete, ma la presenza della Virtus Francavilla nella metà campo rossazzurra è costante per larghi tratti della gara. I pericoli maggiori sul piano del gioco arrivano dalle corsie esterne, ben presidiate in particolare da Albertini, uomo più in palla tra gli ospiti.

L'ingresso in campo di Esposito dopo l'uscita di Caccavallo, da valutare le sue condizioni, riescono in parte ad arginare le iniziative dei pugliesi.

Nella ripresa Ripa avrebbe anche l'opportunità di chiudere definitivamente i conti, ma l'attaccante manca l'appuntamento con il gol. La manovra degli etnei non decolla e allora non resta che far scivolare via il tempo, cercando di arginare le iniziative di una Virtus Francavilla sempre viva e mai doma. Il risultato finale premia la voglia di fare risultato dei rossazzurri anche in una serata non perfetta sul piano del gioco. Il testa a testa con il Lecce resta ancora vivo.

TABELLINO CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0 (Tedeschi 2')

Catania (3-5-2): Pisseri, Aya, Tedeschi, Bogdan; Caccavallo (28′ Esposito), Biagianti (dal 59′ Rizzo), Lodi, Mazzarani (59′ Fornito), Marchese; Ripa, Di Grazia (59′ Barisic)

Virtus Francavilla (3-5-2): Saloni; Prestia, De Toma, Agostinone; Pino (86’ Valotti), Folorunsho, Biason, Sicurella, Albertini; Lugo Martinez, Madonia (62′ Parigi)

Ammoniti: Prestia, Valotti, Lodi