Catania-Virtus Francavilla, probabili formazioni: Ripa guida l'attacco

Il Catania è chiamato alla vittoria dopo l'ottima prestazione in casa del Lecce. Un pareggio, quello del "via del Mare", che non compromette il cammino verso la possibile promozione diretta. Il bicchiere mezzo pieno obbliga a sottolineare che il Catania ha il vantaggio degli scontri diretti, in virtù del 3-0 dell'andata contro i giallorossi. Quello mezzo vuoto lascia l'amaro in bocca per aver subito il pari, firmato Di Piazza, in rimonta.

QUI CATANIA. Lucarelli si affiderà a Caccavallo e Ripa per sostituire rispettivamente Russotto, ancora alle prese con problemi muscolari, e lo squalificato Curiale. In mezzo al campo possibile il ritorno dal primo minuto di capitan Biagianti. Qualche chance anche per il nuovo arrivato Rizzo. In regia inamovibile il solito Lodi, così come il pacchetto arretrato, composto da Aya, Bogdan, Tedeschi e Marchese sull'out di sinistra.

Tra gli ospiti non sarà presente Saraniti venduto in settimana al Lecce. Il tecnico D'Agostino dovrà quindi trovare soluzioni tattiche alternative in questo match, in attesa poi di novità dal mercato.

FORMAZIONE CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA

Catania (4-3-3): Pisseri, Aya, Bogdan, Tedeschi, Marchese, Lodi, Rizzo (Fornito), Biagianti, Di Grazia, Ripa, Caccavallo