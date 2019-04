Catania-Viterbese, le pagelle: Pisseri si fa sorprendere, Sarno vivace

Ecco le pagelle di Catania-Viterbese. Vincono gli ospiti grazie alla rete su calcio piazzato siglata da Tsonev.

Catania (3-5-2): Pisseri 5 Aya 6 Silvestri 5,5 Marchese 6 (Llama 79' s.v.) Calapai 5,5 Carriero 5,5 Lodi 5,5 Angiulli 5 (37' Sarno 6,5) Valeau 5,5 (46' Manneh 5,5) Marotta 5 (56' Brodic 6,5) Di Piazza 5

CRONACA E TABELLINO

Viterbese (3-5-2): Forte, Atanasov, Rinaldi, Coda, De Giorgi (Sparandeo 73') Palermo, Damiani, Tsonev (59' Molinaro), Mignanelli, Ngissah, Vandeputte

MiglioriToday. Sarno. Semina il panico nei secondi 45 minuti, riuscendo, in più occasioni, a creare scompiglio lungo l'out di destra. Molti i palloni interessanti scodellati in area di rigore. Da uno dei cross confezionati dal numero 7, Manneh si divora letteralmente la rete dell'1-1. Vivace.

Marchese. Ancora una partita positiva quella disputata dal veterano rossazzurro. Nel primo tempo si limita a dare il suo apporto in fase difensiva, nella ripresa invece si sgancia con più continuità sulla sinistra, arrivando spesso e volentieri sul fondo. Diligente.

Brodic. Rileva uno spento Marotta al minuto 56 di gioco e riesce persino a trovare la rete, ribadendo in rete la sfera dopo aver colpito il palo di testa. Marcatura annullata ingiustamente dalla terna arbitrale per un presunto fuorigioco.

PeggioriToday. Pisseri. Nel finale si supera con un intervento prodigioso sulla conclusione ravvicinata di Molinaro. Non basta questo intervento per farsi perdonare il piazzamento della barriera non impeccabiule in occasione della rete siglata da Tsonev su calcio piazzato nel primo tempo. Rete che ha poi deciso il match.

Angiulli. Mezz'ora di gioco vissuta nell'assoluto anonimato. Una bocciatura per il centrocampista lombardo, chiamato in causa da Novellino vista l'assenza in mezzo al campo di Biagianti.