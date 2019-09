Verso Catania-Viterbese, escluse lesioni per Esposito e Mazzarani: Sarno da monitorare

Il Catania inizia la settimana di avvicinamento alla sfida casalinga contro la Viterbese. Dopo l'infortunio rimediato da Emanuele Catania che lo costringerà ai box per un mese, arrivano notizie confortanti dall'infermeria. Scongiurate infatti possibili lesioni muscolari per Andrea Esposito e Andrea Mazzarani, i quiali verranno sottoposti a terapie specifiche ed allenamenti differenziati nei prossimi giorni, con la speranza viva di vederli a disposizione di mister Camplone per il match in programma domenica 15 settembre.

Da valutare ulteriormente invece le condizioni di Vincenzo Sarno. Filtra cauto ottimismo per l'esterno d'attacco rossazzurro,ma sarà decisiva la seconda metà della settimana per capire meglio l'entità del problema. Ancora fermi i lungodegenti Barisic, per lui è necessario ancora un periodo di riposo a causa dei postumi di una lesione calcaneare, e Marco Biagianti, afflitto da pubalgia.