Catania-Viterbese, probabili formazioni: Manneh scalpita, Marchese il jolly tattico

Dopo il turno di riposo il Catania torna in campo e si prepara alla prima delle due sfide casalinghe consecutive. Di fronte una Viterbese con alcune assenze importanti e che staziona al decimo posto in classifica. Novellino dovrà rinunciare all'infortunato Biagianti e allo squalificato Curiale, ma potrà contare su Llama e Sarno, ormai ristabiliti dai rispettivi infortuni. Entrambi proveranno a dare imprevediblità alla squadra in questa volata finale della stagione.

Carriero il candidato numero uno per affiancare Lodi e Rizzo in mezzo al campo. Dubbi invece sul modulo da adottare. Il ritorno dagli impegni con la nazionale di Manneh potrebbe spingere Novellino ad utilizzare il 4-3-3 e in questo caso Marchese o Baraye andrebbero a giocarsi una maglia nel ruolo di terzino sinistro. In caso di 3-5-2 invece, Marchese andrebbe ad occupare un posto nel terzetto arretrato. Di Piazza e Marotta i probabili terminali offensivi della squadra rossazzurra.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-VITERBESE

Catania (4-3-3): Pisseri, Calapai, Aya, Silvestri, Marchese, Carriero, Lodi, Rizzo, Manneh, Di Piazza, Marotta

Viterbese (4-3-3): Thiam; Atanasov, Rinaldi, Coda, De Giorgi, Coppola, Palermo, Mignanelli; Zerbin, Vandeputte, Tsonev.