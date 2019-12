Catania in semifinale di coppa Italia: decide una rete di Biagianti contro il Catanzaro

Il Catania è in semifinale di coppa Italia. Una reazione importante della squadra guidata da Lucarelli che è stata capace di trovare due vittorie consecutive, contro Potenza prima e Catanzaro oggi, arrivando a giocarsi la possibilità di vincere la competizione e potersi così giocare una chance ai playoff direttamente dalla fase finale. A decidere il match del "Ceravolo" è un guizzo di Biagianti sugli sviluppi di un calcio di punizione. Una partita molto tattica e dall'alta posta in palio per entrambe le squadre alla luce della classifica deficitaria in campionato.

LE PAGELLE

Sia il Catanzaro che il Catania infatti erano reduci da un cambio alla guida tecnica. La cura Lucarelli, meno evidente in campionato, è riuscita a dare una forza e una consapevolezza nuova alla squadra in coppa Italia, dove gli etnei sono stati capaci di vincere ben due gare esterne, approdando alle semifinali dove troveranno la Ternana. Buona la prova di Martinez che si dimostra portiere sicuro e affidabile quando chiamato in causa. Continuità arriva poi dal modulo. Le difficoltà restano quelle legate alla lunghezza della rosa e alla possibilità di replicare in pochi giorni più prestazioni di livello. Un problema che in coppa è stato sin qui ovviato, nella partita secca infatti gli etnei hanno risposto presente. Adesso avranno la possibilità di giocarsi la fase finale della competizione per dare un senso alla stagione sportiva.

TABELLINO CATANZARO-CATANIA 0-1 (Biagianti 77')

Catanzaro (3-5-2): Di Gennaro, Riggio, Martinelli, Favalli (79' Di Livio), Nicoletti, Maita, Tascone (79' Urso), De Risio (62' Giannone), Statella, Fischnaller (85' Mangni), Kanoute (62' Bianchimano). A disp.: Adamonis, Elizalde, Signorini, Bayeye, Mittica, Casoli. All. Grassadonia.

Catania (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Esposito, Silvestri, Pinto; Dall’Oglio (46' Biagianti), Rizzo; Biondi (64' Sarno), Mazzarani (82' Llama), Di Molfetta (80' Marchese); Curiale (63' Catania).