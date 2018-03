La promozione passa dal Catania, i rossazzurri dilagano al "Ceravolo"

Il destino passa ora dal Catania. I rossazzurri si impongono al "Ceravolo" per 4-0 grazie alle reti di Barisic, Curiale, Ripa e Porcino e approfittano del passo falso casalingo del Lecce.

LE PAGELLE

In caso di 5 vittorie nelle ultime cinque gare gli etnei andrebbero dritti dritti in serie B. Uno scenario impensabile dopo la debalce di Monopoli, ma costruito sul campo, punto dopo punto, nelle ultime settimane. Risponde presente anche il Trapani che batte il Matera per 1-0 e si piazza a quota 63 punti, gli stessi del Catania. Lo scontro diretto in programma al "Massimino" sarà decisivo per decretare le sorti del campiomato.

CATANIA FORZA 4. Nel primo tempo sono poche le emozioni. Il Catania non si scompone dal punto di vista tattico e dà l'impressione di voler aspettare il momento giusto per colpire. Solo questione di tempo e gli uomini di Lucarelli nella ripresa aprono le danze grazie a Barisic, bravo ad inizare l'azione e a chiuderla dopo un tiro di Curiale sporcato dalla difesa giallorossa. Il raddoppio porta la firma del solito Curiale servito al bacio da Lodi, ancora decisivo nel nuovo ruolo disegnato dal tecnico.

Nel finale c'è spazio anche per i nuovi entrati, Ripa e Porcino, entrambi in gol. Un 4-0 importante, frutto dell'intera rosa a disposizione dei rossazzurri e che proietta gli etnei ad un finale di stagione importante. Il destino passa ora da casa Catania e la sfida interna contro il Trapani potrebbe valere molto più dei 3 punti, ma un'intera stagione.

TABELLINO CATANZARO-CATANIA 0-4 (48' Barisic-53' Curiale- 85' Ripa- Porcino 90')

Catanzaro (3-5-2): 1 Nordi; 13 Gambaretti, 17 Di Nunzio, 3 Sabato; 32 De Giorgi, 11 Marin, 5 Maita, 20 Spighi, 7 Zanini; 18 Letizia, 34 Corado

Catania (4-3-3): Pisseri, Blondett, Aya, Bogdan, Marchese, Lodi (81' Rizzo), Biagianti, Mazzarani (87' Bucolo), Barisic, Curiale (76' Ripa), Manneh (76' Porcino)