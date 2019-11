Catanzaro-Catania, le pagelle: Biagianti soffre, Pinto ancora male

Ecco le pagelle di Catanzaro-Catania. Finisce 3-0 per i padroni di casa. Continua l'incubo trasferta per il Catania anche sotto la gestione Lucarelli. In gol Celiento, Tascone, Nicastro.

Catanzaro (3-4-3): Di Gennaro, Celiento, Martinelli, Pinna; Statella, Maita, Tascone, Favalli; Casoli, Kanoute, Nicastro. A disp. Mittica, Adamonis, Riggio, Signorini, Quaranta, Nicoletti, Urso, Bayeye, Calì, Giannone, Di Livio, Fischnaller. All. Grassadonia.

Catania (3-4-3): Furlan 6,5, Silvestri 5,5, Biagianti 5 (61' Barisic), Esposito 5, Biondi 5,5, Bucolo 5, Rizzo 5, Pinto 4,5 (50' Marchese 5), Di Molfetta 5 (46' Llama 5,5), Mazzarani 5,5, Di Piazza 5,5

MiglioriToday. Furlan. L'unico a salvarsi in una serata poco felice per gli etnei. Quando è chiamato in causa nel primo tempo risponde presente, deviando in angolo un diagonale velenoso di Kanoute.

PeggioriToday. Pinto. Il copione non cambia, la prestazione è ancora una volta insufficiente. Dalle sue parti Kanoute fa il bello e il cattivo tempo.

Biagianti. Partita in salita per il numero 27 che prova con il suo solito carattere a limitare le sortite offensive della squadra di Grassadonia, ma evidenzia difficoltà nella lettura di alcune situazioni difensive.

Esposito. Soccombe nel secondo tempo insieme ai compagni di reparto sotto la pressione alta del Catanzaro.