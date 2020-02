Cavese-Catania, le pagelle: Biondi e Mazzarani sugli scudi

Ecco le pagelle di Cavese-Catania. Vincono i rossazzurri che rialzano la testa dopo il ko casalingo contro il Monopoli. Finisce 1 a 0 grazie alla rete dal dischetto di Mazzarani.

CATANIA-CAVESE: CRONACA E COMMENTI

Cavese (4-4-2): Bisogno, Nunziante (82′ Badan), Matino, Marzorati, Ricchi (57′ Di Roberto); Spaltro, Matera (82′ Bulevardi), Lulli (57′ Castagna), Sainz-Maza; Germinale, Cesaretti (57′ Russotto)

Catania (4-2-3-1): Furlan 6,5, Calapai 6, Mbende 6, Silvestri 6,5, Pinto 6, Salandria 6 (77′ Biagianti), Vicente 6,5 (85′ Welbeck), Barisic 5,5, Curcio 5 (45′ Esposito 6), Biondi 6,5 (72′ Manneh s.v.), Mazzarani 6,5 (72′ Beleck s.v.)

MiglioriToday. Vicente. In mezzo al campo è garanzia di equilibrio. Polmoni al servizio dei compagni in una sfida combattuta come quella disputata contro i campani.

Biondi. Soliti inserimenti senza palla e abilità di corsa nel 4-2-3-1 disegnato da Lucarelli. Ha il merito di procurarsi il rigore poi trasformato da Mazzarani.

Mazzarani. Prova di esperienza e intelligenza tattica, condita da un'alta percentuale di tecnica. E' freddo dal dischetto.

Silvestri. Rientra tra i titolari e la differenza si vede. Guida alla perfezione la retroguardia e si dimostra il leader tecnico della difesa rossazzurra.

PeggioriToday. Curcio. Poco ispirato nella giornata odierna. Lucarelli lo toglie ad inizio ripresa a causa di un infortunio e lancia nella mischia un difensore, Esposito.