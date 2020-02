Cavese-Catania, probabili formazioni: Beleck subito convocato

Catania in casa della Cavese per salvare il salvabile. Una stagione travagliata quella degli etnei e piena di interrogativi legati al futuro societario. In campo gli uomini di Lucarelli dovranno dare una risposta per evitare scenari sportivi complicati. La sconfitta interna contro il Monopoli ha infatti sollevato dubbi e interrogativi circa la reale forza della squadra che staziona in una situazione di classifica poco delineata, un limbo equidistante dalla zona playoff, ma anche dalla zona playout.

Contro la Cavese Lucarelli potrà contare anche sul nuovo acquisto Beleck, probabile il giocatore venga impiegato a gara in corso. Probabile anche un ritorno al 4-2-3-1 con l'utilizzo di Manneh sulla corsia esterna vista l'indisponibilità di Di Molfetta. Nella linea mediana del campo conferma per Vicente. Torna Calapai a destra.

Probabile Formazione Cavese Catania

Catania : Furlan, Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto, Vicente, Biagianti, Curcio, Manneh, Biondi, Barisic