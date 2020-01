Cessione Calcio Catania, il comitato della cordata invia la manifestazione di interesse

Nuovo tassello in quella che potrebbe essere la trattativa per il passaggio di proprietà del club rossazzurro. Il comitato per l'acquisizione del Calcio Catania ha fatto un altro passo ufficiale, rispettando le tappe dell'iter previsto. "Lo studio legale Castelli e lo studio Paladino, su incarico del Comitato Promotore per l'acquisizione del Catania Calcio, in sinergia con gli imprenditori che vogliono investire nell’acquisto del Calcio Catania, rendono noto di aver inviato alle 19.50 del 7 gennaio 2020, al Calcio Catania Spa e per conoscenza a Finaria e Meridi, la Pec con la manifestazione di interesse" si legge nella nota diffusa.

I prossimi giorni saranno sicuramente fondamentali per capire l'esito finale della trattativa che vive adesso i primi passi concreti.