Cessione Calcio Catania, nuovo gruppo interessato all'acquisto del club

Un nuovo gruppo imprenditoriale sarebbe concretamente interessato all'acquisto del Calcio Catania. Contatti tra le parti sarebbero già stati avviati da alcuni mesi, lontano dai riflettori dell'opinione pubblica. Adesso è anche il patron Pulvirenti a confermarlo nelle pagine de La Sicilia. "Qualcosa di serio si sta muovendo. Parliamo dell'interesse manifestato da un gruppo di imprenditori italo-americani". "Sono moderatamente ottimista - aggiunge - se la fortuna ci aiuta la trattativa andrà a buon fine".

IL PROFILO DI FOLLIERI

Discorso arenato sul nascere quello intavolato a livello mediatico con Follieri. "La trattativa con Follieri non è andata avanti [...] io ho l’obbligo di tutelare il Catania, perché se tu ti compri la società e dopo sei mesi fallisci, il fallimento è in capo a me. Quindi tu mi devi dimostrare di avere disponibilità finanziarie e di poter sostenere l’intera operazione" ha aggiunto nell'intervista de La Sicilia