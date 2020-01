Cessione Catania, Comitato pronto a fornire la documentazione richiesta

Nuova comunicazione del comitato promotore per l'acquisizione del Calcio Catania rappresentato dal Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino. "Entro 7 giorni" il tempo limite fissato dal gruppo per fornire a Finaria quanto richiesto per proseguire con la trattativa