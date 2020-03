Cessione Catania, nota del Comitato: "Inviata offerta d'acquisto"

Nuovo capitolo nella strada verso la possibile cessione del Calcio Catania. Arriva infatti una nuova nota da parte del Comitato per la acquisizione del Catania Calcio, coordinato da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino, a cui farà seguito una conferenza stampa ufficiale.

Nella nota si legge come il Comitato "comunica di aver inviato l’ufficiale manifestazione di interesse con offerta di acquisto per l’acquisizione delle quote del Calcio Catania detenute dall’azionista di maggioranza Finaria Spa al presidente del Calcio Catania, Gianluca Astorina che ha l’incarico di liquidatore di Finaria; alla Sezione Fallimentare del tribunale di Catania, all’avvocato Alessandra Leggio e al dottore commercialista Niccolò Notarbartolo, commissari liquidatori nominati per Finaria dal Tribunale di Catania; per conoscenza all’amministratore delegato del Calcio Catania Giuseppe Di Natale"

Giovedì 2 aprile inoltre il Comitato alle ore 17.30, in diretta dalla pagina facebook Futura Production, risponderà alle domande dei giornalisti.