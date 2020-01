Cessione Catania, Finaria smentisce incontro con i consulenti del Comitato

Arriva la smentita da parte di Finaria in merito al presunto incontro tenutosi a Roma con i legali del "Comitato per l'acquisizione del Calcio Catania".

"In merito alle affermazioni riportate da alcune testate giornalistiche, Finaria precisa che non si è tenuto alcun incontro, né a Roma né altrove, tra i propri legali ed i consulenti della “cordata”. Finaria ribadisce, inoltre, che gli unici legali legittimati a trattare gli aspetti tecnico-giuridici della cessione delle quote della società Calcio Catania S.p.A. sono l’avvocato Giuseppe Gitto e gli avvocati dello studio legale GOP".

Il Catania intanto è pronto a scendere nuovamente in campo in trasferta contro la Virtus Francavilla, ma continuano a imperversare le vicende lontano dal terreno di gioco. Il futuro del club di via Magenta continua ad essere il tema cruciale.