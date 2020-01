Cessione Catania, Finaria: "Documentazione non aderente a normativa FIGC"

Dopo aver preso visione della documentazione inviata dal Comitato promotore per l'acquisizione del Calcio Catania, Finaria pubblica una nota ufficiale.

"In merito alla manifestazione d’interesse ricevuta, relativa alla controllata Calcio Catania S.p.A., - si legge - Finaria chiarisce di aver ricevuto solo in parte, dal “Comitato Promotore per l’acquisizione del Catania Calcio”, la documentazione prevista e richiesta; lo stesso Comitato si è peraltro riservato di integrare nei prossimi giorni quanto prodotto.

Nel merito della documentazione ricevuta, si specifica che questa non è aderente alla normativa FIGC e alle consequenziali richieste avanzate da Finaria al fine di valutare la possibilità di intraprendere qualsivoglia trattativa finalizzata alla cessione"