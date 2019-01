Concluso il raduno della Nazionale Italiana di Sitting Volley

La tre giorni catanese di preparazione in vista dei prossimi Campionati Europei, è stata entusiasmante, tanto che il CR Sicilia ha già iniziato a progettare dei collegiali in altre città isolane. Alla conferenza stampa, nella quale sono intervenuti il Presidente FIPAV Sicilia Giorgio Castronovo, il Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Catania Giuseppe Gambero, i Consiglieri Federali Davide Anzalone e Guido Pasciari, l’Assessore allo Sport Sergio Parisi, il Delegato CONI Catania Enzo Falzone, il delegato del CIP etneo Claudio Pellegrino ed il Referente Sitting Sicilia Andrea Lo Casto, il tema centrale è stato proprio il cercare di far conoscere a quante più persone possibili questa disciplina, coinvolgendo i ragazzi delle scuole, anche i più piccoli, affinché attraverso lo sport riescano a capire che i problemi fisici, che spesso purtroppo sono barriere, possono e devono essere superati ed abbattuti. Durante la dimostrazione con alcuni atleti del CIP, anche il Presidente Castronovo, il Coordinatore della Rappresentativa Femminile siciliana Maurizio Garozzo, il Referente Sitting Sicilia Andrea Lo Casto ed il delegato del CIP Catania Claudio Pellegrino, hanno voluto cimentarsi in questa disciplina, potendo realizzare quanto sia difficile ma al tempo stesso adrenalinico, giocare da seduti. Durante la Conferenza Stampa è stata consegnata la Stella Al Merito Sportivo, assegnata dal CONI a Nino Zuccarello, Presidente dell’ASD Paternò Volley.