Porto di Catania palcoscenico della coppa dei Campioni di Canoa Polo

Il countdown sta per terminare. Manca soltanto un giorno alla Coppa dei Campioni (Eca Canoe Polo European Club Championiship) di canoa polo maschile, femminile e Under 18. Catania è pronta. Il torneo europeo più importante per club è pronto a regalare emozioni e spettacolo in una città dove la canoa polo ha avuto una crescita esponenziale in questi ultimi anni. La manifestazione è organizzata dallo Jomar Club Catania del Presidente Daniele Insabella, vicepresidente inoltre della Federazione italiana canoa e kayak, in concomitanza con il Circolo Canoa Catania. Il Consorzio catanese presenterà, ai nastri di partenza, la Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace nel maschile (vicecampione d’Italia), la Sfre Polisportiva Canottieri Catania nel femminile (campione d’Italia in carica) e nella categoria Under 18 il Gruppo Sportivo Canoa Catania (campione d’Italia in carica).

In acqua anche i siciliani della Canoa Polo Ortigia Under 18. Grandissimo lo sforzo organizzativo curato, nei minimi dettagli, dal Circolo Canoa Catania con in testa il Ds Fabrizio Messina. Al Molo di Levante le squadre da battere sono la Pro Scogli Chiavari, campione in carica nel maschile e il Liverpool, campione in carica nel femminile. L’Under 18, invece, è alla prima apparizione in Coppa dei Campioni. In gara le formazioni di Italia, Belgio, Germania, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Spagna, Irlanda, Svizzera, Ungheria e Danimarca. Ben 35 squadre e circa 400 polisti impegnati nelle acque del Porto con sua maestà l’Etna a dominare la scena sullo sfondo.

Intanto proseguono senza sosta, in città, gli arrivi di atleti, tecnici e dirigenti, ospitati al Villaggio Turistico Internazionale La Plaja. Catania sogna la Coppa dei Campioni e ha già ricevuto il saluto ed il plauso del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, del Presidente della Fick, Luciano Buonfiglio, e di tutta l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Salvo Pogliese. Un vero lavoro di squadra che coinvolge anche l’Autorità Portuale del Presidente Andrea Annunziata e l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro. Nella mattinata del 20 settembre scatterà il torneo con gli incontri Under 18 Bridgend Canoe Club-Canoa Polo Ortigia e Gs Canoa Catania-Ulster.