Cds di Cross, seconda tappa a Mazzarino: Atletica Monti Rossi Nicolosi ottiene qualificazione

Si è tenuta a Mazzarino la seconda prova regionale di corsa campestre cds e individuale. La prima tappa aveva visto come palcoscenico Belpasso lo scorso 19 gennaio. Dopo i due "round" sono arrivati i verdetti definitivi in merito alla possibilità di partecipare alla fase finale nazionale che si terrà quest'anno al Parco di Villa Montalvo, Firenze, in occasione del Trofeo delle Regioni dei Campi Bisenzio. Tra le società del territorio etneo stacca il pass per la fase finale la Monti Rossi Nicolosi. La squadra del presidente Giuseppe Di Mauro si piazza al quarto posto nella categoria promesse e senior uomini, seguita in classifica dalla Siracusa Atletica, terza classificata nella stessa categoria, poi Universitas Palermo e infine primo posto al Cus Palermo. "Ringrazio i nostri atleti che con il massimo impegno hanno permesso di ottenere questo importante risultato. Ringrazio inoltre tutti coloro che ci sostengono" ha dichiarato il presidente della società, Di Mauro, il giorno dopo il risultato raggiunto.

Un traguardo importante e bissato per il secondo anno consecutivo dalla società Monti Rossi Nicolosi, un segnale di continuità e programmazione. Anche nell'edizione 2019 la società si era infatti aggiudicata il passaggio alla fase finale, salendo sul podio dopo le due prove di cross.

Hanno contribuito al risultato finale in questa seconda tappa gli atleti Enrico Schiavino, pizzatosi all'ottavo posto nella 10 km di Mazzarino, Enrico Pafumi, 17esima posizione, Davide Ventura, posizione 23, Luca Giammona 31esimo e Paolo Carmenlingo.

Il primo posto nella classifica individuale è andato all'atleta Abdel Zitouni, Siracusa Aletica, vincitore della 10 km maschile, per quanto riguarda invece la categoria femminile al primo posto, dopo una gara di 6 km, si è piazzata Tatiana Betta della Podistica Messina.