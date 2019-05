Davide Zuccaro campione europeo WMKF, vittoria per ko alla terza ripresa

Davide Zuccaro del team "The brothers of fighting" si aggiudica il titolo di campione europeo WMKF, World Martial Kombat Federation. Un traguardo importante quello dell'atleta catanese, guidato dai coach Dario Calabrese e Antonio Provvidenti, e arrivato grazie al ko sferrato alla terza delle cinque riprese previste. L'incontro, disputato al Palafunivia di Erice, ha visto di fronte l'atleta etneo, reduce dal titolo italiano, e il tedesco Roman Kern. Tre round senza esclusioni di colpi e disputati con le regole del K1, una variante della kick boxing che prevede anche l'uso delle ginocchiate, senza però la possibilità di prolungare il corpo a corpo con l'avversario in "clinch".

La differenza contro un avversario più alto come Kern l'ha fatta la qualità di Zuccaro nei fondamentali della boxe. L'atleta della palestra "Ekipe Club" è riuscito ad accorciare le distanze e a rompere la guardia del fighter tedesco, sferrando una serie di ganci alla terza ripresa e aggiudicandosi la vittoria per ko. "Le qualità da pugile di Davide - spiega coach Calabrese a CataniaToday - hanno fatto la differenza. Abbiamo preparato l'incontro accuratamente, puntando sulla resistenza e impostando allenamenti sulle 15 riprese, per sostenere le 5 da due minuti previste e ci siamo concentrati sul lavoro alla figura per provare a colpire e sfiancare un avversario più alto".

L'incontro tra i due atleti già esperti e di classe A, categoria possibile da raggiungere dopo aver disputato più di 10 incontri, è avvenuto senza protezioni e indossando semplicemente i guantoni.