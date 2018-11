Domenica al via la Sesta edizione dell'EduKarate Cup Csain

Saranno più di 500 gli atleti di ogni età, grado e stile che parteciperanno al "6° EduKarate International Cup" domenica 18 novembre nella capiente struttura del PalaCannizzaro di Acicastello, uno dei palazzetti più attrezzati della Sicilia. La manifestazione, che vedrà anche il "2° Gran Premio Giovanissimi", dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni, potrà contare sulla partecipazione di numerose compagini provenienti da Puglia, Lazio, Toscana, Lombardia, Veneto, Umbria, Sardegna e Calabria oltreché da tutte le province siciliane che si confronteranno in gare individuali di kata (forma) e kumite (combattimento) in tutte le categorie federali previste. Grande soddisfazione espressa dagli organizzatori, i maestri Davide Riso e Salvo e Franco Filippello, che unanimemente ringraziano lo Csain, anima e motore organizzativo ed ente di promozione sportiva e sociale riconosciuto dal Coni e dal Ministero dell'Interno, guidata a livello nazionale dall'ing. Luigi Fortuna e regionale dal dr. Raffaele Marcoccio e dal dr. Salvo Spinella. "Un ringraziamento speciale va anche alla Fijlkam - continuano i tre maestri - con la quale grazie alla convenzione stipulata stiamo svolgendo un lavoro eccezionale in grande sinergia e collaborazione. Un plauso perciò al presidente dr. Domenico Falcone, al vicepresidente dr. Sergio Donati e al dirigente dr. Pippo Sciacca, nostro prezioso referente federale". Appuntamento quindi dalle ore 9,00 per dieci ore di spettacolo ininterrotto, mentre si sogna e ci si inizia ad organizzare per seguire per la prima volta il karate alle olimpiadi, nella prossima edizione di Tokio 2020.