Edukarate, grande festa dello sport al Palacannizzaro

Grande festa dello sport al Palacannizzaro con presenti in gara 8 regioni, 670 atleti, 1200 spettatori, questi i numeri della sesta edizione dell'Edukarate International Cup Csain. Hanno infatti partecipato numerose compagini provenienti da Puglia, Lazio, Toscana, Lombardia, Veneto, Umbria, Sardegna e Calabria oltreché da tutte le province siciliane che si sono confrontate in gare individuali di kata (forma) e kumite (combattimento) in tutte le categorie federali previste. La manifestazione è stata organizzata dal settore karate dell'ente di promozione sportiva e sociale Csain guidata a livello nazionale dal presidente ing. Luigi Fortuna e a livello regionale dal dr. Raffaele Marcoccio e dal membro di giunta nazionale e tesoriere dr. Salvo Spinella. In mattinata, si è inoltre svolto il 2° Gran premio giovanissimi con 370 bambini dai 4 agli 11 anni che hanno preso d'assalto la capiente struttura etnea partecipando con entusiasmo a tutte le prove tecniche e di abilità organizzate per loro ricevendo tutti una ricchissima premiazione. Nel pomeriggio spazio alle categorie esordienti, cadetti, junior e senior, con 300 partecipanti che si sono dati battaglia nelle gare, arricchendo la manifestazione anche con spettacolari esibizioni. Un ringraziamento è stato espresso dallo Csain verso la Fijlkam, la federazione ufficiale del karate (oltreché del judo, lotta e arti marziali) che ha fattivamente collaborato per il successo della manifestazione con l'invio di una nutrita rappresentanza arbitrale, capitanata dall'ottimo nazionale Angelo Magnano. A dare lustro anche la presenza in qualità di ospite d'onore dell'arbitro mondiale Nando Olivelli rientrato dai recentissimi mondiali svoltisi in Spagna. Un plauso quindi ai vertici federali, nelle persone del presidente dr. Domenico Falcone, del vicepresidente dr. Sergio Donati, del presidente regionale Giovanni Mallia e del prezioso referente per la promozione dr. Giuseppe Sciacca.