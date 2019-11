Edukarate International Cup al Palacannizzaro, presenti all'evento 580 atleti

Il karate CSAin Sicilia mostra ancora una volta capacità tecniche-organizzative di forte attrazione nel mondo di questa meravigliosa disciplina con il “7° Edukarate International Cup” svoltasi al Palacannizzaro Sabato e Domenica scorsi. 580 atleti di 44 società siciliane hanno dato vita ad uno spettacolo pieno di entusiasmo nelle fasi del Gran Premio Giovanissimi di Sabato pomeriggio e di professionalità ad elevato contenuto tecnico nella giornata di Domenica con la mattina dedicata alla specialità Kata ed il pomeriggio al Kumite per le categorie “agonistiche”. Il numeroso gruppo arbitrale, formato anche da arbitri federali FIJLKAM inviati dal responsabile regionale settore arbitri M° Gaetano Farinetti che ringraziamo in particolar modo, ha guidato e valutato i numerosi

partecipanti in un’atmosfera serena e di grande cordialità. I medagliati nelle varie categorie:

PRIMI CLASSIFICATI nelle categorie GrandPrix Giovanissimi: Alfio Mangano, Andrea Iurato, Daniel Scuderi, Gabriele Di Naro, Andrea Milone, Federico Valenti, Giuseppe Evola, Clarissa Granieri, Lorenzo Mineo, Salvatore Petralito, Francesco Fronte, Vittorio Bordonaro, Riccardo Calabrò, Carlotta Bartolo.

SECONDI CLASSIFICATI GrandPrix Giovanissimi: Giancarlo Giuffrida, Alberto La Terra, Daniel Manduca, Giambattista Avarino, Francesca Ignaccolo, Nicolo’ Cammalleri, Francesco Gavina, Vincenzo Salerno, Gioele Vinciguerra, Emanuele Cammisa, Cassandra Bartolo, Manuel Riolo, Juri Brugaretta.

TERZI CLASSIFICATII GrandPrix Giovanissimi: Nicolò Guzzardi, Alessio Trovato, Angelo Iapichino, Natanaele Cirnigliaro, Clelia Crimi, Nicolò Campisi, Riccardo Buonvenga, Carolina Bartolo.

PRIMI CLASSIFICATI Kata: Antonino Papa, Alessia De Matteo, Antonio Pisa, Eleonora Matera, Simone Fiorenza, Giovanni Contarino, Elena Giorelando, Alessandro Zanghì, Emanuel Taormina, Emanuele Guardino, Alessandro Strincone, Ilary Ferragosto, Siria Manoli, Giandomenico Pino, Giuseppe Furnari, Manuela Ruggiero, Chiara Di Grazia.

SECONDI CLASSIFICATI Kata: Giuseppe Panettiere, John Paul Pavone, Emanuela Gregalli, Giampiero Profilio, Emanuele Scaletta, Miriam Pulvirenti, Ilaria Basile, Angelo Fiaccavento, Dario Ficardo, Carolina Nuccio, Claudia Barbagallo, Cristian Strincone, Giuseppe Onolfo, Pietro Ingiaimo, Marta Barbera, Sabrina Pisa, Antony Riccioli.

TERZI CLASSIFICATI Kata: Ornella Bosco, Silvia Caruso, Gabriele Sorbetto, Alessia Vasapolli, Cristian Tilenni, Antonio Greco, Ambra Fisichella, Ilenia Zarba, Pietro Spina, Semir Trablesi, Martina Caccamo.

PRIMI CLASSIFICATI Kumite: Sebastian Tornetta, Gabriele Carbonaro, Gianmarco Ventura, Simone Amato, Toni Rosano, Sergio Bono, Giacomo Villa, Gaetano Barchitta, Paolo Gozzo, Fabrizio Chisari, Manuela Amore, Antony Ciraldo, Roberta Giuffrida, Salvo Bonvegna, Clara Sanfilippo, Giuseppe Schillaci, Sebastiano Lemura, Santi Distefano, Andrea Verde, Francesco Catalano, Mattia De Carlo, Giovanni Romano, Orazio Scrofano, Corrado Signorello, Leonardo Ficano, Elisabetta Narzisi, Alessandro Giarratana, Andrea Castiglione, Daniele Messina, Martina Compagnone, Alfio Russo, Fabrizio Papale, Ghaith Amor, Francesco Cammisuli, Ottavio Giuffrida, Alice Garozzo, Mariasara Romano, Salvatore Batticciotto, Giada Spadaro, Irene Contarino, Marianna Mannino.

SECONDI CLASSIFICATI Kumite: Lorenzo Arciprete, Diego Sulejmani, Ivan Sapienza, Riccardo Aricò, Francesco Allegra, Lorenzo Consoli, John Paul Pavone, Antonino Rosano, Emenuele Guardino, Alessandro Rocchello, Ilaria Basile, Pietro Caruso, Laura Pumilia, Carmelo La Delfa, Annamaria Scrofano, Fabrizio Castro, Dario Impalà, Calogero Narzisi, Agatino Russo, Antonio Leocata, Jason Mustaccio, Andrea Ventura, Sebastiano Castorina, Alessio Amato, Filippo Caldarera, Rita Vinciullo, Antonio Sapienza, Alex Abramo, Vincenzo Russo, Silvia Pisano, Marco Papale, Emanuel Caniglia, Andrea Peci, Giuseppe Sanfilippo, Mario Pandetta,Sofia Tinnirello, Valeria Perdichizzi, Giovanni Di Bella, Rachele Buglio, Agnese Mangano, Giulia Santagati.

TERZI CLASSIFICATI Kumite: Angelo Distefano, Simone Moschetto, Giampiero Profilio, Daniele Puglisi, Luca Cafà, Ismaele Scandurra, Giuseppe Burzillà, Pietro Saitta, Angelo Virgillito, Gianluca Angelico, Michele Samperi, Manuela Ruggiero, Salvo Testa, Aldo Randazzo, Sobhi Di Miceli, Salvo Laudani, Federico Costanzo, Samuel Russo, Pierandrea Scandura, Manuel Foti, Gabriele Rosa, Rosario Cavallaro, Luigi Batticciotto, Emanuele Pulvienti, Francesco Scandura, Dario Ficardo, Salvatore Tomasello, Piera Scirè, Sofia Laudani, Calogero Balistreri, Christian Lo Conte, Damiano Sirna, Filippo Tusa, Davide Puglisi, Kevin Costa, Salvo Gambino, Cristian Bottino, Dennis Santangelo, Christian Caggeggi, Francesco Costa, Antonio Gagliano, Silvia Li Manni, Riccado De Carlo, Asia Le Mura, Chiara D’Arrigo. Società e Maestri presenti: Art Dance & Fit M° Dei Pieri; New Mythos M° D’Arrigo; Arcobaleno M° Salerno;;

CSKS CT M° Torre; Mustaccio Karate M° Mustaccio; SOGU M° Grasso; Fitness e Squash M° Grillo; Shotokan S.M. Licodia M° Ramaci; Ken Otani M° Rao; Acc.; Kia Body Line M° Caizzi; Karate Esposito M° Esposito; Dojo ASDAM M° Tipo; Gruppo Altair Maestri Distefano D., Samperi e Riso; Karate Bartolo M° Bartolo; CSKS Vittoria M° Parisi; Real Morreale M° Piombo;; Katane Center M° Pulvirenti; Body Line M° Stella; C.S. M° Lavernier; Team Borzì M° Borzì; Shotokan & Introdance M° Mazzaglia; Sakura M° Giuffrida; Free Time M° Gallina; SKWJ M° Musmeci; Dalli Karate M° Dalli; Free Fighter M° Cocuzza; Sport & Fun M° Borzì R.; Bushido M° Pernice; Il Tempio 5 M° Filippello F.; ASDAM M° Ragusa; Arte Karate M° Maugeri; Puma M° Ramiri; Budokan M° Forte; Shotokan Ragalna M° Marraro; Team Clemenza M° Clemenza; Karate Lipari M° Profilio; Karate Revolution M° Castiglione; Studio Rem M° Piscitello; Filippello Do M° Filippello S.; Fit Extreme M° Restifo; Vip Center M° Trapani; FIKK M° Villa. Ottima, come sempre, l’organizzazione dei fratelli Franco e Salvo Filippello e di Davide Riso. Un particolare ringraziamento al Presidente Regionale C.S.A.In. Raffaele Marcoccio.