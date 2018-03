Continua la marcia inarrestabile dell'Ekipe Orizzonte: Plebiscito Padova ko

L’Ekipe Orizzonte vince il big-match della quattordicesima giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile, espugnando il campo delle campionesse d’Italia del Plebiscito Padova. Le catanesi hanno battuto le venete con un netto 3-8, portando a casa un successo che permette a Capitan Garibotti e compagne di rafforzare ulteriormente il primato in classifica e portarsi a +10 punti proprio sulla squadra biancoscudata.

Le rossazzurre hanno condotto il match sin dall’inizio, vincendo 1-3 sia il primo che il secondo tempo. Terzo parziale ancora di marca Orizzonte, avanti 0-1, e quarta frazione chiusa sull’1-1. La miglior marcatrice è stata Roberta Bianconi con tre gol, mentre Sabrina Van der Sloot è andata a segno due volte. Una rete a testa anche per Valeria Palmieri, Claudia Marletta ed Isabella Riccioli.

Ottima prestazione quindi per l’Ekipe Orizzonte, che ha ben interpretato entrambe le fasi di gioco, come sottolineato al fischio finale dal coach delle catanesi: “Continua il nostro percorso di crescita - ha detto Martina Miceli - e non posso che esserne contenta. Oggi le ragazze hanno giocato bene e sono rimaste tranquille anche quando la partita si è fatta più dura. Sappiamo su che strada dobbiamo portare sfide come questa e ci auguriamo di riuscire a farlo anche in futuro. C’è veramente poco da dire sulla prestazione della squadra, hanno fatto tutte molto bene in difesa e Ashleigh Johnson è stata bravissima. Abbiamo vinto la partita in difesa, poi in attacco sono arrivate le giocate di alcune delle nostre atlete, che si sono fatte valere. Abbiamo espresso un buon gioco corale e sono soddisfatta. Adesso testa alla partita contro il Dunaujvaros, che forse per noi sarà la più importante di quest’ultimo periodo".

Il match di ritorno dei Quarti di finale di Coppa Campioni tra l’Ekipe Orizzonte e le ungheresi del Dunaujvaros si giocherà sabato 17 marzo alle 18:00, nella Piscina “Francesco Scuderi” di Via Zurria con ingresso gratuito.

IL TABELLINO: PLEBISCITO PADOVA – EKIPE ORIZZONTE 3-8

Parziali: 1-3, 1-3, 0-1, 1-1

PLEBISCITO PADOVA: Teani, Barzon 1, Savioli, Gottardo 1, Queirolo, Casson, Millo, Dario, Sohi 1, Savioli, Nencha, Tielmann, Giacon. All. Posterivo

EKIPE ORIZZONTE: Johnson, Ioannou, Garibotti, Bianconi 3 (1 rig.), Aiello, Santapaola, Palmieri 1, Marletta 1 (1 rig.), Van Der Sloot 2, Morvillo, Riccioli 1, Lombardo, Schillaci. All. Miceli

Arbitri: Collantoni e Paoletti