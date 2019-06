Ekipe Orizzonte, primo colpo di mercato per la prossima stagione: arriva Giulia Viacava

Primo colpo di mercato per la stagione 2019-2020 messo a segno in casa Ekipe Orizzonte. Giulia Viacava, classe ’94 nata a Genova, vestirà la maglia della squadra etnea nella prossima stagione. Diventerà l’ennesima atleta della nazionale italiana a vestire la calottina rossazzurra. La neo atleta della squadra campione d'Italia è impegnata in questi giorni nella Super Final di World League di pallanuoto femminile, che vede la nazionale italiana tra quelle impegnate a Budapest (Ungheria).

Il difensore ligure rappresenta così il primo colpo di mercato per la prossima annata sportiva. Il presidente dell’Ekipe Orizzonte ha commentato così il colpo messo a segno della dirigenza: "Questa operazione è stata portata a termine da Giuseppe La Delfa - dice Tania Di Mario - . Ciò dimostra per l’ennesima volta che noi abbiamo tanti angeli custodi e lui è uno di questi. Abbiamo preso Giulia Viacava con l’intento di puntare su di lei per diverso tempo e non solo nella prossima stagione. Adesso dovremo riconfermarci, ma noi siamo pronte ad affrontare quest’impegno. Dato che però abbiamo impiegato otto anni per conquistare la seconda stella, siamo consapevoli che rimanere a questi livelli sarà ancora più difficile. Però siamo felici di quel che abbiamo fatto e lo siamo anche perchè un’atleta come Giulia ci ha dato fiducia ed ha scelto di condividere i nostri progetti, pensando che l’Orizzonte sia una squadra che può darle delle soddisfazioni. Noi abbiamo promesso che faremo di tutto perchè possa dire che ne è valsa la pena, dato che sappiamo bene che per lei è stata una scelta difficile”.

La stessa Giulia Viacava, che nelle ultime due stagioni ha giocato con Rapallo e Bogliasco, ha manifestato tutta la propria soddisfazione per la sua nuova avventura: "La chiamata dell’Ekipe Orizzonte per me è stata una cosa inaspettata - ha detto il difensore ligure -, ma allo stesso tempo mi ha riempito di felicità e orgoglio. Poter entrare a far parte di una società che ha vinto così tanto è un sogno che diventa realtà. L’Orizzonte ha obiettivi molto importanti e farò del mio meglio per aiutare la squadra a concretizzarli. Sarà la mia prima esperienza lontano da casa e non vedo l’ora di iniziare e mettermi a disposizione della squadra e di Martina. Molte delle giocatrici le conosco già, perché sono compagne di nazionale, e poter imparare da loro anche nel club mi farà sicuramente crescere. Sono pronta a nuovi stimoli e ad iniziare questa nuova avventura. Ringrazio Martina Miceli, Giuseppe La Delfa e Tania Di Mario per la fiducia che hanno riposto in me".