Elios Messaggerie Catania festeggia le donne, 9 marzo ingresso gratuito al PalaCatania

Sarà una partita dedicata alle donne, quella sul time table di Elios Messaggerie Catania fissata per sabato 9 marzo al PalaCatania, alle 20:30, contro il Club Italia. Per celebrare la festa della donna, che cade questa settimana, la società etnea fa sapere che tutte le appassionate di pallavolo potranno entrare gratuitamente al palazzetto catanese dello sport, previa richiesta del biglietto gratuito.

Per ottenere la gratuità è necessario compilare il modulo “diventa amico Volley Catania”, disponibile sulla home page di volleycatania.it. Una volta effettuata la registrazione, per ottenere il biglietto gratuito, basterà presentarsi ai botteghini, a partire da un’ora prima dell’inizio del match, e indicare il proprio nome. Verranno considerate valide le richieste che arriveranno entro la giornata di venerdì 8 marzo. Per chi fosse già iscritta, non sarà necessario effettuare una nuova iscrizione.

“Omaggiare le donne, in una giornata come l’otto marzo, era fondamentale. - dichiara il presidente Natale Aiello - In campo scendono degli uomini, ma nella nostra società sono diverse le donne che ci supportano, e sopportano, quotidianamente. Fuori dal campo abbiamo a che fare con mamme, mogli, compagne, figlie e amiche, che non ci fanno mancare mai il loro sostegno”.