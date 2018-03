Eurasia Beach Soccer Cup 2018, Domusbet Catania pronta a giocarsi le sue chance

Cresce l'attesa per L'Eurasia Beach Soccer Cup 2018. Sono stati resi noti infatti gli accoppiamenti in vista della grande competizione internazionale che vedrà impegnata la Domusbet Catania beach soccer.

Il torneo internazionale, una vetrina importante per i rossazzurri, aprirà i battenti domenica 15 Aprile per chiudere la contesa giorno martedì 17 Aprile. Competizione che si svolgerà per il secondo anno consecutivo nella città di Yazd in Iran nazione, che ormai da anni, è una delle terre promesse del beachsoccer mondiale. Il calendario vedrà i forti russi della Lokomotiv Mosca come prima avversaria del Catania beach soccer, fischio d’inizio alle ore 18:45 locali, 16:15 in Italia, questo sarà il match inaugurale di Eurasia 2018.

In gara due gli etnei invece si scontreranno contro i detentori del titolo del Moghavemate Golsapoosh, mentre la terza sfida sarà contro gli spagnoli del Levante. Orario delle gare che potrebbe variare in base alle esigenze televisive. Comincia cosi ufficialmente la stagione 2018 della Domusbet Catania beach soccer e comincia con una vetrina internazionale prestigiosa e di immenso valore per il club etneo. I rossazzurri sono pronti a giocarsi le loro possibilità di conquista del trofeo